Эксперты Bank of America спрогнозировали рост цен на медь

Эксперты Bank of America (BofA) прогнозируют нехватку меди на рынке, что может привести к росту цены до 10,250 долларов за тонну (4,65 долларов за фунт) к концу года, сообщает « Интерфакс ».

Это связано с ростом спроса на металл, используемый в электромобилях и других «зелен» сегментах, а также с инвестициями в эти технологии и подъемом мировой экономики. Новый прогноз BofA на 8% выше предыдущего.

Майские фьючерсы на медь на Nymex торгуются на уровне 4,32 долларов за фунт, с начала года эти контракты подорожали на 11%. Аналитики BofA также ожидают роста цены на золото. Золото остается одним из их фаворитов среди металлов, и они ожидают, что его цена будет составлять в среднем 2,500 долларов за унцию к четвертому кварталу и может подняться до 3,000 долларов за унцию к 2025 году.

Июньские фьючерсы на золото на Comex к 17:20 по Москве 9 февраля дорожали на 1,3% — до $2,381 за унцию. С начала года драгметалл прибавил почти 15%. Эксперты BofA позитивно оценивают перспективы серебра, отмечая, что этот металл будет выигрывать от снижения ставок больше, чем золото, благодаря спросу на него в промышленности.

При этом они ухудшили прогноз для платины на 2025 год на 20%, отметив, что спрос на этот драгметалл в значительной мере обусловлен его использованием в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, которые теряют долю рынка, уступая электромобилям. Фьючерсы на серебро прибавляют в цене 2,2% во вторник, торгуются на уровне 28,405 долларов за унцию, платина подорожала на 2,5%, до 998,5 долларов за унцию.