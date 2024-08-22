Эксперт Житинец: из-за смены бренда Leroy Merlin не утратит популярность

Магазины Leroy Merlin изменили бренд. Однако команда, система обслуживания, ассортиментная линейка остались прежними, и даже в текущих политических и экономических реалиях магазин не станет менее популярным, сообщил РИАМО генеральный директор Motive agency&production Сергей Житинец.

Магазины Leroy Merlin сменили облик. Вместо привычного зеленого треугольника, символизирующего крышу дома, появился новый логотип в желтых оттенках с типографикой черного и желтого цветов. В целом можно наблюдать преемственность логотипа, потому что тематика осталась прежней, дом обрел более четкие очертания и считывается чуть более ярко, чем прежний зеленый треугольник, объяснил эксперт.

Надо отметить, что в России уже все привыкли к подобного рода переходам и ребрендингам. Яркий тому пример — фастфуд, который быстро перешел в новый облик для того, чтобы соответствовать текущим политическим и экономическим реалиям, отметил Житинец.

«Я думаю, что продвижению на рынке это точно никак не повредит. Это лишь смена внешнего облика, поскольку команда, система обслуживания, ассортиментная линейка остались прежними и будут развиваться. Если ориентироваться на цифры, за последние 3 года рост выручки у бренда составил 50%, поэтому тенденция даже в условиях текущих политических и экономических идет к тому, что магазин не будет менее популярным», — заявил эксперт.

По его мнению, переход с латиницы на кириллицу в логотипе делает его «чуть более народным, чуть более родным».

Магазины Leroy Merlin и без этого пользуются огромной популярностью, поэтому препятствий для развития бренду в текущих условиях не предвидится. На практике такой переходный период, когда нужно переодеть персонал, перекрасить вывески и переустроить внутреннее убранство магазина, реализуется быстро, но на это требуется бюджет: по оценочным данным от 1,5 до 2,2 млрд рублей, констатировал Житинец.