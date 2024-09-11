Эксперт Зельцер: рубль ослабляется при ожидании монетарной паузы ЦБ

Причина роста курса иностранной валюты по отношению к рублю в последние сессии связана с ожиданием монетарной паузы Банка России и сохранения текущей ключевой ставки в 18% на заседании 13 сентября, сообщил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Сегодняшний рост доллара на рынке Forex не превышает и процента, что является обычной валютной волатильностью, считает эксперт.

«В целом, причина подъема инвалют в последние сессии связана с ожиданием монетарной паузы ЦБ и сохранения текущей ставки 18% на заседании 13 сентября. Вот рубль и ослабляется», — полагает Зельцер.

При этом никакого существенного скачка курса не ожидается, а тем более девальвации, поскольку высокие ставки ЦБ в стране надолго, а поддержка рублю исходит от предложения валюты в рамках нормативов репатриации выручки, бюджетного механизма и грядущего сентябрьского налогового периода, пояснил эксперт.

«К концу сентября курсы инвалют могут быть даже ниже текущих, но сначала — локально могут прогуляться вверх чисто на эффекте пятничного заседания ЦБ», — заявил Зельцер.