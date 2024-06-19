Эксперт Зельцер: курс юаня достиг дна, есть вариант отскока до 11,3 за рубль

Юань почти упал до 10,8 рубля, и это минимум за последние 13 месяцев, китайская валюта сейчас торгуется на уровне мая 2023 года. Участники рынка обеспокоены судьбой юаня, но напрасно, заявил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Биржевой юань падает, как и фьючерсы на доллар с евро, только последние «токсичные» и по ним уже нет биржевых спот-торгов, замечает эксперт.

«Видимо, и за судьбу юаня у участников рынка есть обеспокоенность, хотя видится, что напрасно», — считает он.

Технически в паре юань к рублю достигнута важная область поддержки, есть и перепроданность, а 20 июня — еще и экспирация срочных валютных контрактов — это завершение обращения срочных контрактов на бирже (фьючерсов и опционов), исполнение обязательств по ним, отмечает Зельцер.

«Сделаем предположение — локальное дно отработано, есть вариант отскока. Ближайший ориентир восстановления из области 10,8 к 11,3 за рубль», — комментирует эксперт.