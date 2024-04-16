Эксперт Затонский: часть клиентов взяла паузу в решении жилищного вопроса

Снижение количества сделок на вторичном рынке недвижимости в Москве в первом квартале текущего года связано с повышением процентных ставок по ипотеке, сообщил РИАМО генеральный директор агентства недвижимости «Этажи» в Москве Евгений Затонский.

Ранее столичная пресс-служба управления Росреестра сообщила, что число сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-марте 2024 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 9% - до 30,2 тыс.

В прошлом году произошло несколько поэтапное повышение ключевой ставки, соответственно были повышены процентные ставки на ипотеку, отмечает он.

«До октября-ноября включительно банки еще выдавали ипотеку по ставке 12%, после Нового года таких возможностей уже не осталось, и часть клиентов просто взяли паузу в решении жилищного вопроса. Так как эта ставка распространяется как раз в первую очередь на вторичной рынок жилья, где нет льготной ипотеки, количество сделок на рынке сократилось», – прокомментировал Затонский.

Как добавил специалист, на этом фоне выросла стоимость аренды жилья в Москве, потому что для некоторых приобретение готового жилья с такой процентной ставкой по ипотеке стало слишком дорогим.