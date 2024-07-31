Эксперт: запрет на экспорт бензина удержит цены, но не снизит их

Запрет на экспорт бензина, который будет возобновлен с 1 августа, должен положительно отразиться на автомобилистах, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

«Мы наблюдали в июне и июле рост цен на бензин, АИ-95 достиг психологической отметки роста и цифра в 61 рубль за литр — уже чрезмерна», — считает эксперт.

При этом крупные АЗС могут позволить себе опустить цену, но вряд ли будут это делать, добавляет она.

«Запрет на экспорт бензина поможет сдержать цены на топливо на том уровне, который есть сейчас, но этого будет недостаточно для снижения цены для потребителей», — уверена Бунина.