Эксперт заявил о турбулентности на рынке общепита России

Российский рынок общепита формально растет, однако за открытием новых точек стоит волна закрытий и давление на малый бизнес. Об этом сообщил доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский, пишет АБН24 .

Он отметил, что официальная статистика и реальная ситуация на рынке часто расходятся.

«Официальная статистика и реальная картина на улицах часто измеряют разные вещи. Это хорошо видно и по федеральной статистике. По данным „Контур.Фокуса“, по итогам 2025 года количество заведений общепита в России действительно выросло — на 4,6%, до 211,8 тыс. точек. Однако темпы роста уже замедлились: в 2024 году показатель составлял +5,5%. При этом одновременно с открытием новых проектов рынок переживает масштабную волну закрытий. Только за 2025 год в стране было ликвидировано 35,4 тыс. предприятий общепита — почти на 10% больше, чем годом ранее. То есть отрасль не столько стабильно растет, сколько находится в состоянии постоянной турбулентности и жесткой ротации: одни заведения появляются, другие исчезают», — разъяснил Черниговский.

Он добавил, что в Санкт-Петербурге с марта 2025 по март 2026 года число ресторанов сократилось на 6%, столовых — на 2%. По данным 2ГИС, в городах-миллионниках за год количество кафе уменьшилось на 5%, баров — на 12%.

Эксперт подчеркнул, что рынок проходит болезненную перестройку. Крупные сетевые проекты чувствуют себя устойчивее, тогда как независимые заведения испытывают давление из-за роста аренды, зарплат, цен на продукты и высокой кредитной нагрузки.

