Эксперт заявил, что технохабы работают над созданием новых высоких технологий

Директор по финтех развитию RC GROUP Роман Фомин рассказал, какие возможности дает новая тенденция в IT-отрасли в виде технохабов и как она повлияет на рынок в долгосрочное перспективе, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Стоит отметить, что технохабы представляют собой площадки для разработчиков, в которых компании, стартапы и вузы объединяются для совместной работы над новыми цифровыми продуктами. Сейчас они уже становятся центром притяжения инвестиций, обмена опытом и запусков новых проектов. Обычно технохабы открывают в городах с высокой концентрацией технологических компаний.

«Новая тенденция увеличивает эффективность, снижает дублирование технологий и создает условия для масштабируемого роста. Также в долгосрочной перспективе решается вопрос недостатка профильных специалистов для новых IT-решений», — заявил Фомин.

Также эксперт отметил важность практической направленности образовательных программ и стажировок в технохабах. Благодаря этому формируется новое поколение специалистов, способных внедрять и поддерживать инновации.

По мнению специалиста, платформенные решения создают возможности для будущих достижений высоких технологий отечественного производства. А уже имеющийся опыт технохабов демонстрирует, как согласованная стратегия и межотраслевое взаимодействие могут преобразовать целые секторы экономики.