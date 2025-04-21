Эксперт заявил, что лицензии на продажу табака ударят по малому бизнесу

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев заявил, что введение лицензий на продажу табачной продукции станет большим ударом для добросовестной розницы и возможностью для роста нелегального рынка, сообщает Общественная Служба Новостей .

Эксперт отметил, что лицензирование розничной торговли табаком может привести к закрытию многих точек из-за роста затрат. Наценка на сигареты фиксирована и составляет 3–5%, отсюда покрыть расходы на лицензию (20 тыс. руб.) будет сложно. Для окупаемости торговой точке необходимо будет продать 2 тыс. пачек сигарет. Малые магазины из-за этого могут уйти с рынка, что усилит нелегальный оборот.

Как отметил Королев, лицензию могут отозвать за однократное нарушение, например, продажа поштучно или неправильное оформление документов.

«Повод для штрафа находили в 90% торговых точек», — добавил редактор.

Как показала практика, запрет продажи табачной продукции в 2014 году в киосках привел к закрытию 30 тыс. малых бизнесов и росту контрафакта. Далее наличие кассовых аппаратов и маркировки также значительно сократило легальный рынок. Эксперт уверен, что лицензирование ударит по независимым магазинам, оставив только сетевые.