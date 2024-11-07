Эксперт высказался о новой налоговой льготе для МСП за помощь участникам СВО

Снижение налогового бремени может стать стимулом для МСП, которые могут испытывать финансовые трудности. Это поможет им выделять средства на благотворительность, не ухудшая свое финансовое состояние, заявил РИАМО председатель комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», генеральный директор инвестиционной компании «ДИАЛОТ» Егор Диашов.

Суть новой льготы

Новая льгота для малого и среднего бизнеса предполагает снижение налогового бремени на благотворительную помощь, направленную на нужды СВО. Ее суть — в законодательном изменении, которое позволяет предпринимателям на УСН включать затраты на гумпомощь в свои расходы.

При УСН «доходы минус расходы», предприниматели платят налог с разницы между полученными доходами и произведенными расходами. Закупка гуманитарной помощи обычно не относится к прямым расходам, необходимым для осуществления предпринимательской деятельности. Предлагаемый законопроект изменяет это положение, позволяя засчитывать такие затраты в уменьшение налогооблагаемой базы.

«Основная цель — стимулировать МСП к участию в поддержке СВО путем предоставления налоговых льгот. Предполагается, что возможность уменьшить налоговое бремя за счет затрат на гуманитарную помощь мотивирует большее число предпринимателей направлять свои средства на нужды спецоперации», — отметил Диашов.

Как это работает?

Если предположить, что у предпринимателя на УСН «доходы минус расходы» доход за период составил 1 млн рублей, а расходы (без учета гуманитарной помощи) — 600 тыс. рублей, то налогооблагаемая база без льготы составила бы 400 тыс. рублей (1 млн — 600 тыс.).

В том случае, если предприниматель закупил гуманитарную помощь на сумму 100 тыс. рублей, то после принятия законопроекта эта сумма будет включена в расходы. Налогооблагаемая база уменьшится до 300 тыс. рублей (1 млн — 600 тыс. — 100 тыс.), соответственно, снижается и сумма налога.

Для чего это нужно?

«Снижение налогового бремени может стать стимулом для МСП, которые могут испытывать финансовые трудности. Это поможет им выделять средства на благотворительность, не ухудшая свое финансовое состояние», — объяснил эксперт.

Инициатива направлена на то, чтобы побудить бизнес участвовать в поддержке СВО. Это может быть важно как с точки зрения моральной поддержки, так и с точки зрения формирования позитивного имиджа компании.

Также это может стать дополнительным стимулом для компаний проявлять социальную ответственность и активно участвовать в жизни общества, что в долгосрочной перспективе может положительно сказаться на их репутации. Большее количество компаний будет готово выделять средства на поддержку различных инициатив, связанных с СВО.

«Думаю, что подобные меры могут способствовать более тесному сотрудничеству между государственными структурами и бизнесом, что может быть полезно для обеих сторон. Такая поддержка бизнеса может способствовать социальной стабильности, так как компании, активно участвующие в благотворительности, могут помогать решать социальные проблемы», — уточнил специалист.

Негативные стороны новой льготы

По словам Диашова, существует риск, что некоторые компании могут использовать эту льготу не по назначению, например, для уменьшения налоговых выплат без реальной помощи нуждающимся. Могут возникнуть ситуации, когда более крупные компании будут получать больше выгоды от льгот, оставляя малые предприятия в менее выгодном положении.

«Не все могут одобрить идею о том, что бизнес должен активно участвовать в финансировании военных операций. Важно, чтобы такие меры были продуманы и контролировались, чтобы действительно способствовать благу общества и поддерживать бизнес в сложные времена», — выразил мнение эксперт.

Он подчеркнул, что важно разработать механизмы контроля за целевым использованием средств, чтобы предотвратить злоупотребления и обеспечить прозрачность процесса. Правильнее будет также определить четкие критерии отнесения затрат к «закупке гуманитарной помощи», чтобы исключить возможность неправомерного применения льготы.