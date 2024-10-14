Эксперт: введение наказания за попытки помешать юристам усилит роль защиты

Предполагаемый законопроект об уголовной ответственности за воспрепятствование юристам усиливает роль защиты в судебном процессе, что чрезвычайно важно для соблюдения баланса сил и соревновательности, сообщил РИАМО президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн.

Ранее «Коммерсант писал, что разработан документ об уголовной ответственности за воспрепятствование юридической защите. Его авторы хотят внести в УК РФ статью 149.1 „Нарушение права на получение квалифицированной юридической помощи“. Наказание предусматривается за недопуск адвоката к доверителю, нарушение адвокатской тайны, вмешательство в законную деятельность защитника или воспрепятствование ей.

«Федеральная палата адвокатов РФ многократно высказывалась о необходимости введения уголовной ответственности за воспрепятствование адвокатской деятельности. Такие меры позволят гарантированно получать полноценную юридическую поддержку обвиняемым», — сказал Кандикудряков-Тигранн.

Он уточнил, что на сегодняшний день Конституция страны гарантирует гражданам право на получение квалифицированной юрпомощи, а законодательство не предусматривает его достаточной защиты.