Эксперт Властопуло: не видим улучшения на рынке взаиморасчетов с Китаем

Российский бизнес не видит улучшения на рынке взаиморасчетов с китайскими банками, сообщил старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло.

«Я, к сожалению, не могу подтвердить, что платежи налаживаются, наоборот, мы видим от недели к неделе деградацию ситуации», — сказал Властопуло Business FM.

Он добавил, что, по данным статистики ФТС, стоимостной импорт снизился примерно на 10% год к году. По его мнению, физический импорт мог уменьшиться минимум на 15%.

«Потому что стоимостной импорт вырос из-за участия там платежных агентов, схем организации цепочек поставок, в принципе повышение стоимости и логистики отпускных товарных цен со стороны китайских производителей», — пояснил специалист.

По его словам, из КНР приходят сообщения, что региональные банки страны начинают блокировать платежи из РФ.

Комментируя падение курса рубля, эксперт уточнил, что производители также не наблюдают роста импорта из ЕС, который мог бы теоретически объяснить резкую за два дня девальвацию курса. При этом импорт из Европы снизился еще на 25% год к году. Речь идет и о прямых, и о косвенных поставках товаров.