Эксперт Веденеева: обвал мировых фондовых рынков может привести к новому кризису

Почти 2 триллиона долларов потерял вчера американский фондовый рынок спустя 15 минут после открытия торгов. Такое значительное падение наблюдается практически во всех секторах экономики, что вызывает опасения у инвесторов и аналитиков. На этой неделе могут произойти события, которые станут решающими для мировых валютных и фондовых рынков, сообщила РИАМО финансовый советник Анна Веденеева.

Среди основных причин резкого падения рынка она назвала следующие. Прежде всего, макроэкономическая нестабильность: высокие инфляционные ожидания, ужесточение монетарной политики центральных банков, рост процентных ставок — все это создает неблагоприятную среду для инвестиций.

«Когда центральные банки повышают ставки, кредиты становятся дороже, и бизнес начинает снижать свои инвестиционные программы. В результате этого снижаются доходы компаний, что и отражается на стоимости их акций», — отметила эксперт.

Не менее важным фактором является геополитическая нестабильность: военные конфликты, торговые войны и санкции создают дополнительные риски для глобальной экономики. Также важно учитывать и психологический фактор, рынки часто реагируют на новости и ожидания, а не на реальные экономические показатели, считает Веденеева.

«Когда крупные игроки начинают массово продавать активы, это вызывает цепную реакцию, и остальные инвесторы тоже начинают паниковать. В результате рынок падает еще сильнее», — подчеркивает она.

По мнению финансового советника, обвал мировых фондовых рынков может привести к новому кризису, однако насколько реалистичен такой вариант пока говорить сложно.

«Многое будет зависеть от действий центральных банков, правительств и других ключевых игроков на мировом экономическом поле. Важно следить за решениями Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка и других финансовых регуляторов, поскольку их действия могут значительно повлиять на ситуацию», — отмечает Веденеева.