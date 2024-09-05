Эксперт: в РФ растет импортозамещение морского торгового судоходства

Председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев на Восточном экономическом форуме заявил о росте импортозамещения в судоходной сфере РФ, сообщает Газета.ру .

«Кризис или проблема — это и окно возможностей. Поэтому сегодня нужно учитывать, что практически совершенно освободилась ниша в морском торговом судоходстве», — заявил Шишкарев.

Также эксперт привел статистику: доля российских морских операторов к 2024 году на Дальнем Востоке выросла с 23% до 56%, а на Северо-Западе — до 30%, то есть в 15 раз. С другой стороны, на сегодня доля России во внешнеторговых морских перевозках не превышает 5%.

Он предложил не только заниматься наращиванием российского флота, но и создавать транспортные хабы за рубежом — это поможет контролировать международные логические цепочки.

Сейчас ГК «Дело» совместно с партнерами из Шри-Ланки готовится к строительству хаба в глубоководном порту Хамбантота.