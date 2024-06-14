Эксперт: ужесточая санкции, Запад не планирует вытеснить с рынка нефть из РФ

Ужесточая санкции, Запад не заинтересован в том, чтобы российская нефть ушла с мирового рынка, поскольку, если это произойдет, то цены на топливо рекордно взлетят. Все это очень невыгодно для США, у которых скоро президентские выборы, заявил РИАМО независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что страны G7 собираются ужесточить контроль за ограничением цен на российскую нефть, затормозить будущие энергетические проекты России и сократить доходы РФ от торговли металлов. Среди мер, которые планируют принять страны «Большой семерки» — борьба с использованием Россией «теневого судоходства» для обхода санкций.

«Планируемые меры навредят торговле российскими энергоресурсами однозначно: будет сложнее продавать нефть, а маржинальность российских компаний упадет, но не на длительный срок. Но все эти ограничения будут иметь лазейки. Цель Запада — не вытеснить с мирового рынка российскую нефть, а сделать так, чтобы она не продавалась выше определенной цены, то есть всего лишь уменьшить доходы нефтяных компаний от продажи энергоресурсов», — прокомментировал Демидов.

Борьба с теневым судоходством беспокоит Запад по той причине, что после 2022 года кратно выросло количество незарегистрированных танкеров, которые могут перевозить российскую нефть в обход санкций, объяснил аналитик. По его словам, сейчас до 20% всего мирового флота является теневым.

«Запад может ввести санкции против портов, в которые заходят незарегистрированные суда. Но это ограничение легко обойти следующим образом: судно, перевозящее российскую нефть, может остановиться в нейтральных водах, где топливо загрузят в танкер с другой нефтью и смешают с ней, после чего можно беспрепятственно зайти в порт», — объяснил Демидов.