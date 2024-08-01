Эксперт ЦБ спрогнозировала рост ипотечного портфеля в 2024 году

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Эксперт Овчинникова: выдачи ипотеки в Подмосковье выросли до 56 млрд руб в июне

В июне выдачи ипотеки в Московской области выросли до 56 млрд рублей, что соответствует рекордным средним объемам второй половины прошлого года — тогда было около 57 млрд рублей, сообщила РИАМО эксперта Главного управления Банка России по ЦФО Алевтина Овчинникова.

По ее словам, в основном рост стимулировали программы господдержки. Заметнее всего увеличился спрос на «Семейную ипотеку»: за июнь выдачи по программе выросли на 79% после 22% месяцем ранее.

Объем выдач по программе в июне составил 40 млрд рублей и стал максимальным за все время ее действия — вероятно, заемщики опасались ужесточения ее условий.

Ожидаемо выросли выдачи «Льготной ипотеки». В преддверии завершения программы с июля текущего года за июнь выдачи по ней подскочили на 60%, отметила эксперт ЦБ.

«По нашему прогнозу на 2024 год, в целом по стране прирост ипотечного портфеля составит 7-12%», — рассказала Овчинникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.