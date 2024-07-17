Эксперт Точин: сейчас не время усложнять импорт товаров на маркетплейсах

Обновлять Таможенный кодекс ЕАЭС с целью создания единых условий ввоза товаров для крупных компаний-импортеров, маркетплейсов и мелких предпринимателей, безусловно, нужно, но сейчас для этого не самый подходящий момент, поскольку за последние 2 года импорт товаров в РФ и так сильно усложнился из-за санкций, сообщил РИАМО директор Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Андрей Точин.

Ранее маркетплейсы предупредили о риске удорожания и усложнения зарубежных онлайн-покупок из-за обновления Таможенного кодекса ЕАЭС. Список категорий товаров, ввоз которых может быть полностью ограничен, очень широкий и включает в том числе смартфоны, радионяни, лекарства, сыры и колбасы, корма для кошек и собак, овощи и фрукты, а также все товары, подлежащие маркировке «Честным знаком», — духи, шубы, обувь, одежду, текстиль для дома, фотоаппараты.

«Необходимость обновления Таможенного кодекса ЕАЭС назрела в связи с тем, что маркетплейсы получили большие преференции: в отличие от крупных компаний-импортеров, они могут закупать товары из-за рубежа небольшими партиями и продавать их без особых издержек, что создает неравные условия для разных участников международной торговли», — объяснил Точин.

По его словам, решить эту проблему можно двумя способами: усложнить условия торговли маркетплейсам или облегчить их для крупных компаний-ритейлеров, закупающих товары из-за границы.

«Сейчас мы идем по первому пути в духе нашей регуляторной традиции, а за все издержки будет как всегда платить потребитель», — констатировал эксперт.