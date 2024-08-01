Эксперт Точин: локализация китайских заводов в России останется лишь мечтой

Вслед за Xiaomi и TCL из России будут перенесены и другие китайские заводы, а те бренды из КНР, которые ранее планировали локализовать свои производства в РФ, уже отказались или откажутся от этой идеи, заявил РИАМО директор департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Андрей Точин.

Эксперт уверен в том, что желание российского правительства убедить китайцев перенести на территорию России производство своих автомобилей останется несбыточной мечтой.

Ранее стало известно, что китайский бренд TCL отказался поставлять комплектующие российским контрактным производителям телевизоров. Теперь производство электроники TCL перенесут из Воронежа в Казахстан — там же будет организована сборка телевизоров компании Xiaomi, которая остановила отгрузки комплектующих в 2022 году.

«Российский рынок сбыта – не такой для большой для КНР, и Китай может им пожертвовать, чтобы избежать проблем в торговле с Западом и другими странами», – считает Точин.