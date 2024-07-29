Эксперт Тимошенко: в экономике КНР сохраняются дефляция и проблемы с недвижимостью

Эксперт: в китайской экономике сохраняются дефляция и проблемы с недвижимостью

В КНР продолжают пытаться стимулировать экономику различными способами, однако риски дефляции и проблемы на рынке недвижимости сохраняются, что оказывает влияние на курс юаня, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, китайские власти продолжают предпринимать меры по поддержке экономики через инновационные стимулы. В их числе — продвижение масштабной реформы образовательной и научной сфер, о котором было заявлено по результатам третьего пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

«Ранее в рамках поддержки курса китайского юаня власти КНР старались не снижать ставку. Однако теперь, судя по всему, риски дефляции и неуверенная статистика рынка недвижимости перевесили, в результате чего китайский регулятор приступил к смягчению условий кредитования. Народный банк Китая снизил ставку по кредитам сроком на год по программе среднесрочного кредитования», — прокомментировал Тимошенко.

Он считает, что одним из факторов поддержки юаня могут стать активные меры по стимулированию роста интереса глобальных инвесторов к китайским акциям.

По прогнозу эксперта, торговый диапазон китайского юаня на неделе с 29 июля по 2 августа составит 11,60-11,90 рубля.