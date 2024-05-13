Эксперт Тимошенко: укрепление рубля продолжится на текущей неделе

Речь идет об удержании высокой ключевой ставки ЦБ и продажи экспортерами валютной выручки, а также ожидаемом рынком расширении бюджетного механизма финансирования доходной части бюджета и усилении продаж валюты со стороны Банка России, объясняет эксперт.

В первую половину недели после минувших праздников в России повышенной волатильности не ожидается, считает он.

«Вероятнее всего, укрепление национальной валюты продолжится. Оно будет выглядеть относительно умеренным, не выходя за достигнутый диапазон. В пользу рубля — меры, предпринимаемые властями для сохранения его стабильного курса», — говорит Тимошенко.

Учитывая краткосрочные колебания, курс национальной валюты все равно продолжит торговаться на уровнях не ниже 90 рублей за доллар. Доллар находится под влиянием ястребиной риторики руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое не исключает перспектив повышения базовой процентной ставки в случае, если инфляция в США останется на прежнем уровне. Тем не менее мнения инвесторов сходятся в том, что Федрезерв сохранит ставку на текущем уровне 5,25-5,5% годовых, добавляет эксперт.

По его прогнозам, доллар на этой неделе будет торговаться в диапазоне 90,5-92,5 рублей, евро — 98-100 рублей.