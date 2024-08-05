Эксперт Тимошенко спрогнозировал курс китайского юаня с 5 по 9 августа

Инвесторы китайской экономики заняли выжидательную позицию в преддверии выборов США. Это в числе прочих факторов влияет на курс юаня, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, китайский юань показал укрепление своих мировых позиций на фоне отказа от коротких сделок в рамках керри-трейда (это стратегия, при которой инвесторы получают доход за счет разницы ключевых процентных ставок национальных банков в разных странах — ред.). Добавить оптимизма общей ситуации, а вместе с тем и курсу юаня, могут программы стимулирования промышленной модернизации, а также привлечение к финансированию расходов гособлигаций, считает эксперт.

Тем временем по оценкам мировых экспертов, на фоне сложностей китайской экономики, снижаются цены на энергоносители. Не на стороне юаня — продолжающееся обсуждение проблем в сфере китайского рынка недвижимости, где идет сокращение объемов строительства, отмечает Тимошенко.

«На текущий момент мировые инвесторы заняли скорее выжидательную позицию по отношению к китайской экономике в преддверии выборов в США и того, какими результатами они закончатся», — говорит он.

Торговый диапазон китайской валюты на текущей неделе — 11,75–12,00 рубля, прогнозирует Тимошенко.