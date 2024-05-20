Эксперт Тимошенко спрогнозировал курс китайского юаня с 20 по 24 мая

В качестве поддержки курса юаня на Московской бирже выступают сообщения о том, что почти 90% платежей между РФ и Китаем проходят в рублях и юанях, а также заявления КНР об активном росте товарооборота между двумя странами, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Тем временем в центре внимания оказались данные о том, что Китай продолжает значительно уменьшать свои инвестиции в государственные облигации США, сократив их до минимума последних 15 лет, отметил эксперт. При этом в числе очередных стимулов поддержки экономики от властей КНР — обнародование большого пакета мер по стимулированию рынка недвижимости.

«Не на стороне курса китайского юаня — продолжение тренда на замедление потребительской активности в КНР. Однако добавляют позитива данные по росту промышленного производства в апреле текущего года относительно данных годом ранее, которые оказались выше, чем ранее прогнозировалось экспертами», — заявил Тимошенко.

Торговый диапазон юаня на текущей неделе — 12,4-12,7 рублей, спрогнозировал он.