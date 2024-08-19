Эксперт Тимошенко: слишком сильный рубль уменьшает доходы бюджета

В пользу укрепления рубля играет жесткая политика Банка России, при этом многие факторы выступают не на стороне российской валюты, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

На стороне российского рубля — продолжение курса жесткой ДКП российским регулятором, отмечает он. При этом давление на него продолжает оказывать геополитика, свежие данные Росстата по росту индекса потребительских цен, а также июньское смягчение требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, которое ограничивает предложение иностранной валюты на рынке.

Также важно не забывать, что слишком сильный рубль не идет на пользу бюджету, поскольку уменьшает его доходы, отметил Тимошенко.

«В центре внимания — обсуждаемые прогнозы и скорость замедления американской экономики, на фоне чего от ФРС ждут скорее аккуратного ослабления текущей ДКП. Тем временем на стороне доллара — статистика Минторга США по максимальному с начала 2023 года июльскому росту розничных продаж, а также снижение количества свежих заявок на пособие по безработице. Однако Федрезерву все же необходимо больше факторов подтверждения снижения инфляции, чтобы начать смягчение риторики», — комментирует эксперт.

По его прогнозам, доллар с 19 по 23 августа будет стоить 88-90 рублей, евро — 96-98 рублей.