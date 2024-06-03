Эксперт Тимошенко: после снижения курс китайского юаня движется по восходящей

Данные, демонстрирующие относительную стабильность экономики КНР, и надежды на восстановление фондового рынка способствовали корректировке курса китайской валюты, которая снижалась накануне, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Он уточнил, что юань под конец минувшей рабочей недели на Московской бирже начал двигаться по восходящей после недавнего снижения. Большие надежды возлагаются на восстановление китайского фондового рынка на фоне принятых в КНР мер поддержке сектора недвижимости. Оптимизма юаню добавляют свежие данные по экономике страны, которые говорят о ее относительной стабилизации в первом квартале 2024 года.

По словам эксперта, в центре внимания — обсуждение перспектив того, что Национальный банк Китая может выйти на рынок для продажи облигаций в рамках борьбы с заметным снижением доходности гособлигаций, которые достигли минимумов за десятилетия.

«Не на стороне китайского юаня — данные, свидетельствующие о снижении майского индекса менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая по данным Государственного статистического управления (ГСУ) страны», — отметил Тимошенко.

Он спрогнозировал, что торговый диапазон юаня с 3 по 7 июня будет 12,30-12,50 рубля.