Эксперт Тимошенко обозначил курс китайского юаня на неделю

Эксперт Тимошенко: поводов для повышения волатильности юаня на Мосбирже нет

Китайский юань на Московской бирже находится на относительно стабильных позициях, и поводов для повышения его волатильности в ближайшие дни не ожидается, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, в качестве поддержки национальной валюты Китая выступает свежая статистика. По данным Главного таможенного управления КНР, рост объема китайского экспорта в минувшем мае составил 7,6% в годовом выражении.

«При этом рост импорта оказался ниже прогнозируемого, а последние показатели внутреннего потребления относительно невысокие, поэтому на текущий момент это все еще притормаживает возвращение китайской экономики к прежнему активному росту. Не на стороне юаня — и прогнозы на все еще сохраняющиеся сложности в сфере недвижимости в КНР», — отметил эксперт.

Тем временем продолжает оказывать поддержку юаню недавнее повышение прогноза МВФ по росту Китая в текущем году, добавил он.

По прогнозу Тимошенко, торговый диапазон китайской валюты на текущей неделе составит 12,20-12,40 рубля.