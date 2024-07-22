Эксперт Тимошенко: курс китайского юаня стабилен, но есть сложности

Китайский юань на Московской бирже занимает уверенные позиции, однако рынку доставляют нервозность текущие сложности с трансграничными платежами у импортеров, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, поддержать курс китайской валюты способны свежие заявления властей КНР на Третьем пленуме ЦК Компартии об экономических планах по активной модернизации промышленности и расширение масштабов внутреннего спроса.

Он уточнил, что добавляют оптимизма и заявления МИД страны о позитивной динамике китайского ВВП, а еще свежее повышение прогноза роста экономики КНР, опубликованное МВФ.

«Между тем, давление на общие настроения продолжают оказывать все еще сохраняющаяся неопределенность на рынке и медленный рост заработных плат в КНР. При этом текущее ослабление экономики Китая оказывает давление и на мировой нефтяной рынок», — сказал Тимошенко.

По прогнозам эксперта, торговый диапазон юаня с 22 по 26 июля будет 12,00-12,25 рубля.