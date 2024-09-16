Эксперт Тимошенко: курс юаня на неделе может вырасти до 13 рублей

Курс юаня на протяжении последних нескольких дней занимает относительно стабильные позиции на Московской бирже. На текущей неделе возможны колебания китайской валюты в рамках 12,50-13,00 рублей, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Власти КНР продолжают предпринимать активные меры по поддержке экономики, к которым можно отнести поднятие пенсионного возраста впервые с 1978 года.

«Подобный хоть и весьма смелый шаг в перспективе способен поддержать занятость и предпринимательство работников, замедлить сокращение рабочей силы в КНР», — отметил эксперт.

По его мнению, в числе оптимистичных для китайской экономики, а вместе с ней и для юаня, событий ― предстоящая Китайская международная ярмарка торговли услугами, где ожидается более 80 стран. Площадка позволит Китаю продемонстрировать размеры своего потенциала в развитии торговли услугами на мировой арене.

«При этом не добавляет оптимизма свежий подсчет мировых экономистов, демонстрирующий, что для оживления экономики Китаю потребуется потратить примерно в 2,5 раза больше, чем требовалось КНР для стимулирования своей экономики в мировой кризис 2008 года», — заявил Тимошенко.

По прогнозам эксперта, торговый диапазон юаня с 16 по 20 июня составит 12,50-13,00 рублей.