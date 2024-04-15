Эксперт Тимошенко: курс юаня может вырасти до 13 рублей

Анализируя курс юаня, необходимо обратить внимание на показатели, которые свидетельствуют о замедлении инфляции в Китае, что может позитивно сказаться на валюте КНР, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Так, мартовский рост индекса потребительских цен в годовом исчислении вырос не столь активно, чем ожидалось рынком. А индекс цен производителей КНР уменьшился на 2,8% относительно марта 2023 года, отметил эксперт.

По его словам, тем временем мировые аналитики продолжают расходиться во мнениях относительно перспектив китайской экономики.

«С одной стороны, крупное американское агентство повысило прогноз ее роста в 2024 году до 4,8% с 4,2% на основе оптимистичных данных по экспорту за первый квартал текущего года. При этом не в пользу текущего курса юаня прогноз еще одного крупного международного агентства — по долгосрочному кредитному рейтингу Китая в иностранной валюте: он был понижен со „стабильного“ до „негативного“. Решение, по словам его авторов, было основано на возрастающих бюджетных рисках Китая, замедлении роста экономики КНР в текущем году и росту дефицита государственного бюджета», — привел данные Тимошенко.

Эксперт спрогнозировал, что торговый диапазон юаня на этой неделе составит 12,80-13,00 рубля.