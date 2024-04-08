Эксперт Тимошенко: юань постепенно начинает виток укрепления

Наблюдается постепенное укрепление курса китайской валюты, что может быть вызвано данными по восстановлению деловой активности в марте в промышленности Китая, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Учитывая, что КНР — один из лидеров потребления энергоресурсов, восстановление деловой активности в стране добавляет оптимизма и мировому энергетическому рынку, считает он.

Аналитики также отмечают тренд на восстановление интереса к китайскому рынку акций, что может положительно сказаться на курсе юаня.

Свежие данные по росту китайского ВВП за первый квартал текущего года на 4,8% также добавляют оптимизма, считает Тимошенко.

По мнению рынка, этому способствовали сразу несколько факторов — от роста внутреннего потребления до увеличения вложений в обрабатывающую промышленность.

Торговый диапазон китайского юаня с 8 по 12 апреля — 12,7-12,8 рубля.