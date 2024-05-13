Эксперт Тимошенко: юань ослабил позиции, но имеет шансы укрепиться

Накануне праздничных выходных китайский юань незначительно ослабил свои позиции на Мосбирже, но он имеет все шансы отыграть их на первой неделе после праздничных дней в РФ благодаря уверенной денежно-кредитной политике Народного банка Китая, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Поддержание курса в рамках пошаговой поддержки китайской валюты на мировом рынке со стороны государственных банков КНР также должно сыграть на укрепление юаня, считает эксперт.

«Внимание инвесторов приковано к заявлениям властей Поднебесной о планах наращивания инвестиций в инновации и технологии в рамках поддержки экономики страны. Такое решение добавляет оптимизма национальной валюте Китая. Выступить на стороне юаня также может позитивная статистика из Поднебесной. Так, оптимизма добавляют данные о повышении в первом квартале 2024 года совокупной прибыли промышленных предприятий КНР на 4,3% г/г. и уверенный рост ВВП КНР», — заявил Тимошенко.

По его мнению, против юаня продолжает играть риторика властей Федрезерва США о планах сохранения процентных ставок на высоком уровне, не исключая их дальнейшего роста, а также отток капитала из КНР.

Торговый диапазон юаня на текущей неделе — 12,50-12,75​ рублей, прогнозирует эксперт.