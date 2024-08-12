Эксперт Тимошенко: геополитика продолжает оказывать давление на рубль

По его словам, на стороне рубля могут выступить перспективы увеличения объема российского экспорта. Национальная валюта также продолжает получать поддержку от текущей высокой ключевой ставки.

«Тем временем регулятор отметил признаки замедления несбалансированного роста российской экономики. А обнаруженные симптомы охлаждения перегретой экономики могут добавить оптимизма общей ситуации на рынке. Так же, как и статистика Минфина РФ, говорящая о заметном росте доходов бюджета от нефтегазовых продаж за семь месяцев текущего года относительно аналогичного периода прошлого года. Между тем обострение геополитической обстановки продолжает оказывать давление на рубль», — комментирует эксперт.

В центре внимания глобального рынка — свежая статистика по пособиям по безработице в США. Тем временем не в пользу американского доллара свидетельствуют нынешние настроения на мировом рынке, где все с меньшим энтузиазмом оцениваются перспективы экстренного снижения ставки Федрезервом США на ближайшем заседании в рамках смягчения монетарной политики. При этом обвал на фондовых рынках и обсуждаемые возможности рецессии в США также могут потянуть вниз цены на нефть и энергетику, отмечает Тимошенко.

По его прогнозам, курс доллара на этой неделе составит 86,5-88,5 рубля, евро — 94-96 рублей.