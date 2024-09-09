Эксперт Тимошенко: фиксируется укрепление юаня к рублю

Конец минувшей рабочей недели юань встретил укреплением к рублю. Курс юаня на российском рынке во многом продолжает зависеть от экономических новостей РФ и Китая, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Тем временем в фокусе внимания — новость о том, что стоимость юаневой ликвидности на Мосбирже выросла до рекордных 212,08% годовых, что говорит о продолжающейся перестройке каналов расчетов. Это вызывает острый дефицит юаневой ликвидности, констатировал эксперт.

«Между тем не добавляет оптимизма юаню слабый внутренний спрос в КНР, а также свежая новость о том, что многие крупные мировые банки пересмотрели свой прогноз по темпам роста китайской экономики и ухудшили его», — заявил Тимошенко

Торговый диапазон китайской валюты с 9 по 13 сентября составит 12,50-12,75 рубля, спрогнозировал он.