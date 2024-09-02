Эксперт Тимошенко дал прогноз курса доллара на первую неделю сентября

Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Центробанка продолжает оказывать поддержку российскому рублю. При этом завершена поддержка его курса в форме традиционных налоговых выплат, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Эксперт отмечает, что на рынке снова повысился интерес к обсуждению перспектив внедрения цифрового рубля, который, по мнению регулятора, поспособствует снижению стоимости расчетов, а также повышению доступности финансовых услуг.

«В фокусе — данные свежего июльского отчета по доходам и расходам американцев, который в дальнейшем способен скорректировать курс ДКП ФРС в зависимости от содержащегося в нем значимого показателя инфляции. А также — траектория движения ставки ФРС США. Рынок ожидает ее снижения уже в сентябре на фоне уменьшения числа заявок по безработице, а также увеличения, по предварительным оценкам, ВВП США во втором квартале текущего года», — говорит Тимошенко.

По его словам, вырос индекс экономических настроений по Еврозоне в августе относительно июля текущего года. Тем временем в некоторых европейских странах отмечается снижение инфляции, что играет не на стороне курса евро, поскольку оптимистичная статистика может поспособствовать смягчению ДКП со стороны ЕЦБ и снижению ключевых ставок, добавляет он.

Курс доллара со 2 по 6 сентября составит 90-92 рубля, евро — 99-101 рубль, прогнозирует Тимошенко.