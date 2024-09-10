Эксперт: судьба ключевой ставки ЦБ может решиться уже 11 сентября

11 сентября будут опубликованы данные по инфляции в РФ за август. Если подтвердится отсутствие дезинфляционных процессов, это станет дополнительным аргументом для более решительных действий ЦБ в плане изменения ключевой ставки, сообщил РИАМО управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Согласно его прогнозам, 13 сентября Центральный банк примет решение о повышении ключевой процентной ставки.

«Мы полагаем, что регулятор будет рассматривать варианты как сохранения текущей ставки, так и ее увеличения, и в конечном итоге выберет второй вариант, подняв ставку до 19% годовых», — заявил эксперт.

По его словам, макроэкономические данные последних недель демонстрируют позитивные сигналы: согласно недельной статистике по потребительским ценам, с 27 августа по 2 сентября зафиксирована дефляция на уровне 0,02%, что соответствует сезонно скорректированной инфляции в диапазоне 5-6% годовых. Тем не менее одного недельного показателя недостаточно для уверенного вывода о смене трендов, отметил Рясков.

В то же время ряд других индикаторов указывает на необходимость поддержания жесткой денежно-кредитной политики: объемы кредитования превышают целевые показатели ЦБ примерно в 2,3 раза, денежная масса активно растет, а инфляционные ожидания среди населения и предприятий также увеличиваются. В этой ситуации повышение ставки представляется необходимым для стабилизации экономической обстановки, подчеркнул эксперт.

«Кроме того, 11 сентября будут опубликованы данные по инфляции за август. И если они подтвердят отсутствие дезинфляционных процессов, это станет дополнительным аргументом для более решительных действий со стороны ЦБ. Мы утверждаем, что в таком случае регулятор может рассмотреть возможность увеличения ставки на 200 базисных пунктов — до 20%, что соответствует проинфляционному сценарию», — резюмирует Рясков.