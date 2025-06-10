Эксперт «Сравни» спрогнозировал, как изменятся ставки по кредитам

Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20% , что стало первым снижением за три года. Несмотря на это, регулятор подчеркнул сохранение жесткой денежно-кредитной политики для достижения инфляционного таргета в 4% к 2026 году. Это значит, что существенного снижения ставок по кредитам в ближайшее время ожидать не стоит, заявил РИАМО директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни» Магомед Гамзаев.

По залоговым кредитам (ипотека, автокредиты) уже наблюдается незначительное снижение ставок: ипотека упала с 24,7% до 24,1%, автокредиты — с 28,3% до 27,5% годовых. После снижения ключевой ставки могут скорректироваться еще примерно на 0,5-1 п. п., но резкого удешевления не будет — банки занимают выжидательную позицию и осторожно подходят к расширению кредитных портфелей, отмечает эксперт.

По незалоговым кредитам (потребительские кредиты, кредитные карты, POS-кредиты) снижение ставок тоже будет умеренным. Средняя ставка по необеспеченным кредитам с апреля по июнь снизилась всего на 0,2 п. п. и составляет около 29,5% годовых. Массовое удешевление таких продуктов возможно лишь при дальнейшем снижении ключевой ставки и улучшении макроэкономической ситуации, что прогнозируется не раньше 2026 года, подчеркивает Гамзаев.

«Таким образом, в 2025 году кредиты и ипотека останутся дорогими. Значительное снижение ставок ожидается не ранее 2026–2027 годов, когда ключевая ставка может опуститься до 13–14% (к концу этого года наиболее вероятный уровень ключевой ставки – 18-19%). В текущих условиях банки будут снижать ставки по ипотеке и автокредитам на 0,5–2 п. п., а по потребительским кредитам изменения будут минимальными», — резюмирует эксперт.