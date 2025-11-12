Эксперт спрогнозировала рекордное снижение сроков трудоустройства в РФ

Эксперт Выборнова: срок поиска работы может сократиться до 3 месяцев к 2026 году

Руководитель направления отдела подбора и адаптации персонала Инго Банка Мария Выборнова заявила, что к 2026 году россияне смогут находить работу за 3-4 месяца благодаря развитию технологий и автоматизации, сообщает Газета.ru .

К 2026 году средний срок поиска работы в России может снизиться до 3-4 месяцев, что станет минимальным показателем за всю историю наблюдений. Такой прогноз озвучила Выборнова.

Эксперт пояснила, что ускорение трудоустройства станет возможным благодаря развитию искусственного интеллекта, расширению онлайн-платформ и автоматизации процессов подбора персонала. Однако, по ее словам, на этот процесс будут влиять и макроэкономические факторы.

«Тренд на сокращение сроков подбора сохранится у тех работодателей, которые внедряют новые методы рекрутинга», — отметила Выборнова.

Она добавила, что ключевыми факторами сокращения сроков поиска работы являются четкие требования к кандидатам, прозрачность отбора, оперативность решений и использование современных технологий.

По данным Росстата, средний срок поиска работы в России уже снизился до 5 месяцев, что на 2,4 месяца меньше, чем в 2009 году. Эксперты связывают это с восстановлением экономики после пандемии, ростом цифровых технологий и повышением эффективности рекрутинга.

