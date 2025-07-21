Эксперт спрогнозировала развитие энергоучета в России до 2026 года

Руководитель направления E-Commerce компании «Теплоком» Наталья Бирюкова рассказала, что до 2026 года российский рынок учета энергоресурсов будет развиваться за счет цифровизации, импортозамещения и внедрения комплексных автоматизированных решений.

Рынок учета энергоресурсов в России в ближайшие годы будет меняться под влиянием трех ключевых факторов: цифровизации, импортозамещения и комплексных решений по автоматизации. Такой прогноз озвучила руководитель направления E-Commerce компании «Теплоком» Наталья Бирюкова.

По словам эксперта, цифровизация станет центральным направлением развития.

«В России будет активно развиваться интеллектуальное приборостроение и интеграция автоматизированных систем для дистанционного сбора и анализа данных о потреблении тепловой энергии и жидкостей. Внедрение искусственного интеллекта, цифровых двойников и big data повысит качество коммунальных услуг и точность учета тепла в многоквартирных домах, а модернизация сетей позволит снизить потери при транспортировке теплоносителя», — пояснила Бирюкова.

Бирюкова отметила, что за последние пять лет доля российских производителей на рынке приборов учета выросла с 40% до 75%.

«Российские предприятия внедряют собственные технологии и разработки, заменяя зарубежные компоненты», — добавила она.

Третьим направлением развития станут комплексные решения.

«Заказчики все чаще выбирают интегрированные комплексы для повышения энергоэффективности и оптимизации эксплуатации. Это включает установку современных приборов учета, интеграцию систем управления зданиями и централизованный мониторинг потребления тепловой энергии. Такие меры позволяют снизить потери теплоносителя в сетях до 10% и сокращают операционные издержки», — заключила Наталья Бирюкова в интервью радио Sputnik.