Эксперт спрогнозировал укрепление рубля при частичном снятии санкций

Инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что курс доллара может опуститься до 70 рублей в случае частичного снятия санкций с России, сообщает Газета.ru .

Эксперт отметил, что многое будет зависеть от того, какие именно ограничения будут отменены — на экспорт или импорт.

«Логично предположить, что давление может сокращаться по обоим направлениям, и рост спроса на валюту может в целом покрываться ее растущим предложением. Но реакция не будет равномерной. Если представить, что часть санкций снята, то можно предположить первоначально сильный импульс укрепления рубля вплоть до 70 рублей за доллар», — пояснил Бахтин.

Эксперт добавил, что интерес к рублевым активам, таким как ОФЗ и акции, в этом случае резко возрастет, в том числе со стороны иностранных инвесторов. Однако, по его словам, через несколько месяцев курс доллара стабилизируется и вернется к уровню 80–90 рублей.

По данным Investing.com, 27 ноября курс доллара составлял 78,1–79 рублей.

