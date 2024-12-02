Эксперт спрогнозировал курс рубля в первую неделю декабря

Рубль продемонстрировал относительную стабилизацию после нескольких дней высокой волатильности. Среди мер, способных поддержать его курс — приостановка продажи валюты в рамках бюджетного правила, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

При этом на российский рубль по-прежнему оказывают давление инфляционные и геополитические факторы, новые санкции, усложнившие цепочки расчетов у экспортеров, укрепление мировых позиций доллара на фоне решительной торговой риторики Трампа, добавляет он. Не стоит сбрасывать со счетов также спекулятивные факторы, говорит Тимошенко.

«Свежая статистика от Росстата показала общий рост российской экономики (4,1% г/г) с января по октябрь 2024 года. При этом добавляет напряженности ситуация с „перегревом“ на рынке труда и ускорение инфляции. В текущих условиях ожидаемо продолжение курса жесткой ДКП в рамках поддержки экономики и курса рубля, в частности. Повышение ставки в декабре все еще крайне вероятно, поскольку проинфляционные риски превалируют. Ожидается, что ЦБ РФ на декабрьском заседании будет рассматривать повышение ключевой ставки до уровня 23%», — комментирует эксперт.

По его мнению, поддержать курс национальной валюты в перспективе способно налаживание новых траекторий расчетов.

Курс доллара на этой неделе составит 106-111 рублей, евро — 112-117 рублей.