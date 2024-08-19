Эксперт спрогнозировал курс китайского юаня с 19 по 23 августа
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Юань постепенно восстанавливает свои позиции. При этом сложности с расчетами в юанях у импортеров добавляют ему напряженности, заявил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.
В качестве оптимистичного для китайского юаня фона служит заявление ЦБ Китая о том, что финансовые риски страны снизились, чем поспособствовало, в том числе, и уменьшение задолженности местных органов власти, отмечает он.
«Не на стороне юаня — обсуждение экспертами все еще актуальных сложностей китайской экономики в третьем квартале текущего года, где на фоне спада на рынке недвижимости продолжает снижение внутреннего спроса. Замедлились и инвестиции в основной капитал», — подчеркивает Тимошенко.
По его мнению, поддержать ситуацию в этом случае способны свежие импульсы.
Торговый диапазон юаня на текущей неделе составит 11,90-12,25 рубля, прогнозирует эксперт.