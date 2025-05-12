Эксперт спрогнозировал курс юаня к рублю с 12 по 16 мая

Финансист Тимошенко: на этой неделе курс юаня к рублю будет 11-11,5 рублей

Китайскую валюту на текущей неделе может поддержать увеличение золотовалютных резервов КНР. При этом любые новости о переговорах между Китаем и США по взаимным тарифам способны вызвать повышенную волатильность юаня, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

На короткой рабочей неделе между майскими праздниками юань показал незначительные колебания на бирже, но расценивать их как тенденцию достаточно сложно, так как торги шли неактивно и в нетипичных объемах из-за традиционного снижения деловой активности игроков в этот период, отметил эксперт.

По его словам, важное влияние на курс юаня оказывают новости по смягчению монетарной политики в Китае.

Поддержит юань и тот факт, что золотовалютные резервы Китая увеличились в апреле. В сообщении Народного банка Китая говорится о том, что валютные резервы КНР в апреле увеличились до максимальных с сентября прошлого года 3,282 трлн долларов по сравнению с 3,241 трлн долларов в предыдущем месяце.

Поскольку Народный банк Китая несколько месяцев подряд покупал золото, то его резервы в КНР на конец апреля составили 73,77 млн унций, увеличившись с 73,7 млн унций месяцем ранее.

«Любые новости о переговорах между Китаем и США по взаимным тарифам могут вызвать повышенную волатильность китайской валюты», — считает Тимошенко.

По его прогнозу, торговый диапазон юаня с 12 по 16 мая составит 11-11,50 рублей.