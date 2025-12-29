Эксперт спрогнозировал курс юаня к рублю на конец года

Российский рубль на последней рабочей неделе 2025 года может получить поддержку в паре с китайским юанем из-за сезонного пика налоговых выплат в РФ. При этом среднесрочную динамику валютной пары будут определять слабые данные по экономике Китая и отсрочка торговых пошлин со стороны США. Курс юаня к рублю останется в диапазоне 11,00–11,25 к концу года, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Рубль в паре с юанем ожидает поддержку от пика налоговых выплат, отмечает он. В фокусе — экономическая статистика по потребительскому сектору из Китая, который продемонстрировал к концу текущего года замедление роста розничных продаж до 1,3% (г/г) в ноябре. А также — все еще не восстановившийся рынок недвижимости, который оказывает давление на общую экономическую ситуацию.

Не на стороне юаня — и новости рынка энергетики, где цены на СПГ в Китае из-за слабого спроса показали снижение до минимума за последние 5 лет, подчеркивает эксперт.

«При этом отдельного оптимизма способны добавить шаги США по снижению торговой напряженности с КНР. Так, было объявлено об отсрочке на лето 2027 года введения дополнительных пошлин на китайские микросхемы на июнь 2027 года», — говорит Тимошенко.

По его прогнозу, торговый диапазон юаня в ближайшие дни составит 11,00-11,25 рубля.

