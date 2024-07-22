Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец июля 2024 года

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Эксперт Тимошенко: курс доллара с 22 по 26 июля составит 88-90 рублей

На текущей неделе присутствует ряд факторов, способствующих поддержке курса рубля. Однако давление на национальную валюту оказывают снижающиеся цены на нефть. Курс доллара с 22 по 26 июля составит 88-90 рублей, евро — 95-97 рублей, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Приближение пика налоговых выплат традиционно выступает на стороне российского рубля, отмечает он. В числе факторов его поддержки — ужесточение денежно-кредитной политики регулятора, перспективы которого сейчас активно обсуждаются.

Тем временем добавляет оптимизма общими настроениям замедление роста российских цен на непродовольственные товары. Ключевым фактором влияния на курс рубля при этом продолжает оставаться экспортно-импортный баланс, комментирует эксперт.

«Интересны результаты свежего заседания ЕЦБ, где было принято решение оставить процентные ставки без изменений на фоне снижения давления цен, но все еще сохраняющихся экономических рисков», — отмечает Тимошенко.

Между тем доллар отреагировал ослаблением позиций на относительно мягкую риторику ФРС США и обсуждаемые рынком перспективы снижения ставок к осени. Свежая статистика говорит о вероятности снижения инфляции в США, добавляет эксперт.