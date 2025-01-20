Эксперт спрогнозировал курс доллара и евро после инаугурации Трампа

По мере приближения пика налоговых выплат в конце января рубль может получить поддержку. На неделе не ожидается ярких факторов для его заметного снижения на Московской бирже, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

При этом не стоит забывать, что траектория движения рубля во многом продолжает зависеть от баланса экспорта и импорта, а также геополитической обстановки, напоминает он. В центре внимания сообщение российского регулятора о том, что по предварительным данным реальный эффективный курс рубля в минувшем году снизился на 0,9%. Однако добавляет оптимизма тот факт, что в последний месяц 2024 года он, напротив, вырос на 1%. Как и сохранение Всемирным банком прогноза по росту ВВП РФ в новом году на уровне 1,6%, отмечает эксперт.

«Мировые рынки — в относительном затишье на фоне инаугурации Трампа и ожидания его дальнейшей геополитической риторики на этом посту», — констатирует он.

По мнению Тимошенко, нефтяные цены, от которых зависят и настроения на валютном рынке, могут скорректироваться на новостях о мирном договоре между Израилем и ХАМАС. При этом они получают поддержку от опасений сокращения предложения на рынке на фоне недавних санкций в отношении российских энергетических компаний, а также активно обсуждаемых перспектив снижения ставки Федрезерва.

Европейская валюта между тем все еще находится под давлением от нестабильной политической обстановки во Франции, добавляет эксперт.

«Американский доллар получает порцию оптимизма от свежей статистики по потребительским ценам в США, которая оказалась выше прогнозируемой. Подобное, в свою очередь, может говорить о перспективах снижения инфляции в США», — комментирует Тимошенко.

Согласно его прогнозам, курс доллара на этой неделе составит 102-105 рубля, евро — 105-108 рублей.