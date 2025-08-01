Эксперт спрогнозировал, как поменяется стоимость бензина в августе

Аналитик Юшков: стоимость бензина в августе в РФ будет не выше инфляции

В России с 1 августа на месяц ввели тотальный запрет на экспорт бензина. Как такое решение повлияет на стоимость, в интервью радио Sputnik рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Запрет на продажу бензина за границу нужен для того, чтобы успокоить обстановку на бирже. Стоимость там подошла к рекордным показателям, что беспокоит власти, отметил Юшков.

Биржевые цены не распространяются на розничные. Однако на бирже бензин и дизель приобретают независимые АЗС, у которых отсутствует собственная переработка. Если они купили топливо на бирже по более высокой цене, то будут и продавать его дороже покупателям. Это станет стимулом для увеличения стоимости топлива.

Если независимые АЗС будут приобретать на бирже бензин дорого, а потом продавать дешевле, то они могут обанкротиться. Правительству это тоже невыгодно.

В рознице стоимость дизеля растет меньше, чем бензина. Последний проходит по верхней границе инфляции, то есть, примерно 4,3%. Государство дает возможность дорожать топливу в рознице, но не более, чем уровень инфляции, добавил энергетик.

«Пока что бензин в этот уровень укладывается, но совсем впритирку», — подчеркнул Юшков.