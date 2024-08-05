Эксперт: ситуация на крипторынке будет зависеть от ключевой ставки ФРС США

Фондовый рынок США и опасения рецессии потянули за собой вниз рынки других стран. Падение индексов отразилось на криптовалюте, которая обновила минимумы нескольких месяцев, сообщил РИАМО директор по маркетингу в Bitget в СНГ Антон Торопцев.

В понедельник упали азиатские рынки, сейчас начнутся торги на европейских площадках и вряд ли им удастся избежать волны распродажи, отмечает он.

«Рынок криптовалют не стал исключением: страх инвесторов перед возможной рецессией усилил отток капитала из рисковых активов, на этом фоне резко возрос спрос на активы-безопасные убежища, такие как золото и швейцарский франк. Рост их стоимости свидетельствует о том, что участники рынка боятся повторения мирового кризиса 2008 года», — комментирует эксперт.

Показательно также, что на фоне распродажи традиционно растет доля биткоина в общей капитализации крипторынка. Это говорит о том, что BTC рассматривается инвесторами как наиболее стабильный криптовалютный актив, указывает эксперт.

«В зависимости от того, во сколько участники рынка будут оценивать шансы снижения ключевой ставки, зависит дальнейшее движение рынка. Слишком резкое снижение на 0,5 п. п. усилит панику и перед возможной рецессией и окажет давление на рисковые активы. В то же время ожидание снижения ключевой ставки на 0,25 п. п. окажет поддержку рисковым активам, так как будет свидетельствовать о том, что американский регулятор полагает, что экстренных мер текущая ситуация не требует и чрезмерных рисков рецессии в экономике нет», — объясняет Торопцев.

Сейчас уровень поддержки курса биткоина находится в районе 48.000, уровень сопротивления находится в районе 58.000, указывает эксперт.