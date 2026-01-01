Эксперт Шепп: сотни немецких фирм планируют продолжать вести бизнес в России

Председатель правления германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп считает, что сотни компаний из ФРГ планируют продолжать вести бизнес в РФ, несмотря на ужесточение санкций западных стран, сообщает ТАСС .

«Только 4% германских компаний намерены покинуть (российский) рынок», — сказал Шепп агентству DPA.

Он уточнил, что руководство многих фирм опасается крупных финансовых потерь при уходе с рынка РФ. А те, кто остался в стране, «хотят выстоять».

По его оценке, германские активы в России составляют более 100 млрд евро. Они даже растут, потому что законы РФ препятствуют выводу прибыли в больших объемах.

По результатам опроса о деловом климате в РФ, в целом ожидания немецких фирм стали заметно хуже. Но 49% предприятий, которые работают в стране, считают, что санкции наносят ФРГ больше ущерба, чем России. Шепп также считает, что европолитики недооценивают «устойчивость российской экономики» к вводимым рестрикциям.

