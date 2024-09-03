Эксперт Шакурова объяснила, кому сейчас выгодно брать кредит

Средняя ставка в необеспеченном потребительском кредитовании на данный момент времени в среднем составляет 25–30%, а некоторые банки предлагают ставку и 70%. Некоторым людям может быть выгодно кредитоваться даже в таких условиях. Например, это касается тех, кому нужен автомобиль, рассказала РИАМО эксперт по восстановлению кредитной истории, соавтор серии вебинаров по кредитной истории для брокеров Екатерина Шакурова.

Продолжительное время наблюдается бум в кредитовании. И, если ипотечное кредитование в связи с окончанием и изменением госпрограмм замедлилось, то кредитование наличными, автокредитование показывает высокий прирост ежемесячно, хотя меры со стороны ЦБ ужесточились. В таких условиях выгодно кредитоваться тем, у кого остро стоит покупка или замена автомобиля.

«На текущий момент времени автокредитование растет высокими темпами. Разброс ставок, видов программ в этом направлении на самом деле огромный, на мой взгляд. От 12% на новые автомобили, до 25% на подержанные авто», — рассказала Шакурова.

При этом клиентов могут ждать и подводные камни. Если человек покупает авто в салоне под низкий процент, нужно быть готовым к тому, что его ждет удорожание авто, допуслуги от салона, обязательное КАСКО в той страховой компании, с которой работает автосалон. С клиентом подпишут допсоглашение, что, если салон предоставляет скидки, то погашать кредит досрочно он вправе только начиная с третьего и более платежа.

«Также часто будущие заемщики ведутся на рекламу банка, к примеру, возьмите автокредит под очень низкий процент, 5% годовых (ключевая ставка на текущий момент составляет 18%). И вроде бы стоит радоваться, но, читая условия по кредиту, мы видим, что, покупая авто за 1,3 млн рублей, в тело кредита вам включат страховые услуги и допуслуги банка, которые дают дисконт к базовой ставке, на сумму столько же — 1,3 млн рублей, т. е. в договоре вы увидите тело кредита 2,6 млн руб. Если решите отказаться от страховок и допуслуг ставка вырастет до 25–30% годовых», — предупредила эксперт.

Часто у банков встречается программа «автокредит наличными». Сначала клиент берет деньги у банка, покупает автомобиль, а далее уже предоставляет авто в залог. Частая ошибка, которую совершают заемщики — невнимательно читают требования к приобретаемому авто. У каждого банка они свои.

Не выполнив требования при покупке машины, заемщик получает высокую процентную ставку, тем самым увеличивается платеж по кредиту, заключила эксперт.