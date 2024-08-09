Эксперт Шакирова: регулирование криптовалюты — неизбежный процесс

Регулирование криптовалюты — неизбежный процесс в информационном обществе, которое сегодня все больше переходит в цифру, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Диана Шакирова.

«Законодательное закрепление майнинга криптовалюты прошло довольно сложный путь: не до конца изученное явление в какое-то время казалось угрозой для экономики страны. Отсутствие государственной поддержки или хотя бы признания самой сферы создавало серьезные риски для ухода отрасли в серую зону», - сказала Шакирова.

По данным за 2023 год, Россия заняла второе место в мире по мощностям для майнинга криптовалюты (около 1 ГВт или 3,5 млрд рублей). Доля России в объеме мирового хэшрейта (количество операций хэширования в единицу времени) составляет 14–17%.

«Если обратить внимание на уже действующие в России майнинговые компании, то выручка самой крупной из них составила около 12 млрд рублей за 2023 год, что говорит о высоком потенциале в том числе для налоговых исчислений в бюджет государства», - добавила политолог.

Легализация майнинга криптовалюты в России направлена на создание прозрачной и безопасной цифровой среды. Это поможет защитить интересы инвесторов и пользователей криптовалют, а также способствовать развитию цифровой экономики страны, в том числе укреплению цифрового рубля.

«В условиях существующих санкций такое решение как нельзя более своевременно. Более того, надо понимать, что принятие такого закона создаст новые рабочие места для IT-специалистов, которые сегодня критически нужны государству», - заключила эксперт.