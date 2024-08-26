Эксперт: рубль укрепился к юаню после встречи глав правительств РФ и КНР

Китайский юань на Московской бирже к концу минувшей рабочей недели обновил минимумы с 16 августа. Рубль укрепился к юаню, что стало реакцией российской валюты на встречу глав правительств РФ и Китая, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, добавляют оптимизма экономикам двух стран заявление о том, что более 90% расчетов между Россией и Китаем проходят в рублях и юанях, а также публикация совместного коммюнике по результатам московской встречи глав российского и китайского правительств. В последнем говорится о важности диалога между финансово-банковскими организациями, а также бесперебойного и нормального функционирования каналов расчетов в торговле между РФ и КНР.

«Не на стороне юаня на российском рынке продолжают оставаться текущие проблемы с платежами, которые ограничивают спрос. Тем временем свои плоды в форме стабилизации доходностей принесли меры по охлаждению обстановки на китайском рынке облигаций, однако одновременно привели и к снижению торговой активности», — отметил Тимошенко.

Торговый диапазон юаня с 26 по 30 августа составит 11,80 — 12,00 рублей, спрогнозировал эксперт.